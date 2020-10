Mohammed VI: Koninklijk pardon voor 931 gevangenen

Het koninklijk pardon is in Marokko een traditioneel gebruik om nationale en religieuze feestdagen te markeren.

Koning Mohammed VI heeft 931 mensen gratie verleend ter gelegenheid van Eid al-Mawlid Nabawi, de islamitische feestdag ter gelegenheid van de verjaardag van de geboorte van profeet Mohammed (saws).

Bij 677 begunstigden is de gevangenisstraf verlaagd, meldde het ministerie van Justitie in een verklaring. Bij 254 gedetineerden is de gevangenisstraf kwijtgescholden.

© MAROKKO.NL 2020