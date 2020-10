Egyptische politieke opponent Marzouq sterft in gevangenis

buitenland 29 okt 19:25

Een Egyptische politieke gevangene is overleden in zijn gevangeniscel in de zuidwestelijke provincie New Valley in Egypte

Dat meldt een mensenrechtenorganisatie donderdag. Gebruikers van sociale netwerken delen foto's van de overleden gevangene en schrijven de dood van de gevangene toe aan "medische nalatigheid" van de Egyptische autoriteiten. "De gedetineerde Kamal Habib Marzouq stierf woensdag in Al-Wadi Al-Gadid", zei de Jewar Foundation for Rights and Freedoms in een verklaring. De NGO houdt het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Egyptische gevangenisautoriteit verantwoordelijk voor het leven en de veiligheid van gevangenen in de detentiecentra en riep op tot een uitgebreide en onmiddellijke amnestie voor alle politieke gevangenen.

Mohamed Al-Sagheer, een voormalig adviseur van de Egyptische minister van schenkingen, bevestigde de dood van Marzouq in een tweet. Rechtenorganisaties hebben keer op keer gewaarschuwd voor overbevolking, misbruik en gebrek aan adequate gezondheidszorg in Egyptische gevangenissen. Onder president Abdel-Fattah al-Sisi, die aan de macht kwam na de omverwerping van de democratisch gekozen president Mohamed Morsi in 2013, is er toenemende kritiek op de mensenrechten in het land.