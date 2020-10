Premier El Othmani smeekt Marokkanen thuis te blijven tijdens Eid al-Mawlid

De Marokkaanse premier Saad Eddine El Othmani heeft burgers gevraagd vooral niet te reizen tijdens de religieuze vieringen rondom Eid al-Mawlid

"Ik smeek jullie om thuis te blijven", zei El Othmani tijdens een interview met televisiezender 2M. De Regeringsleider legde de verklaring dinsdag af, enkele dagen voor de viering van Al-Mawlid.

Veel moslims over de hele wereld observeren Mawlid vandaag, 29 oktober, ter nagedachtenis aan de verjaardag van de profeet Mohammed (saws).

El Othmani benadrukte dat het vermijden van reizen tussen Marokkaanse steden een belangrijke preventiemaatregel is tegen de verspreiding van het longvirus COVID-19.



Eld al-Mawlid is voor veel Marokkanen een gelegenheid om samen te komen, ook omdat deze samenvalt met een schoolvakantie van een week.

Het dringende verzoek van El Othmani lijkt een poging te zijn om herhaling van de fouten rondom de vieringen van het offerfeest Eid al-Adha te voorkomen, de religieuze feestdag vormde in mei een keerpunt in de epidemiologische situatie van het land.



In de weken na het offerfeest liepen overal in het land het aantal besmettingen met het coronavirus fors op waardoor de eerder ingevoerde versoepelingen moesten worden teruggedraaid.

In veel regio's in het land werden (gedeeltelijke) lockdowns ingevoerd om de verspreiding van het longvirus te beteugelen te midden van de hervatting van de commerciële bedrijvigheid in het land.

