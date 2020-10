Vlaggen in Nederland halfstok vanwege aanslag Nice

Op verschillende plekken in Nederland hangen vrijdag vlaggen halfstok vanwege de aanslag in Nice.

In Utrecht hangt de stadsvlag halfstok op het stadhuis, voor het stadskantoor en bij wijkservicecentrum Vleuten-De Meern. "Utrecht staat naast Nice", twittert de gemeente.

Op het stadhuis in Rotterdam en in Amsterdam gaat het om de vlag van Frankrijk die halfstok hangt. "Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers en hun nabestaanden", twittert de gemeente Amsterdam.

Ook in Arnhem hangt de vlag halfstok. "Arnhem rouwt na de barbaarse aanslag in Nice. Onze vlag hangt halfstok, met daarboven de onzichtbare vlag des doods: vóór de levens die wreed zijn weggenomen, tegen de agressor die vijandig tornt aan ons menswaardige geloof: liberté, égalité, fraternité. Want wij buigen niet", twittert burgemeester Ahmed Marcouch. Hij heeft een foto van een halfstok hangende vlag van Nederland voor het stadhuis van Arnhem bijgevoegd.



In Nice viel een 21-jarige Tunesiër donderdagochtend met een mes mensen aan bij een kerk. De man had volgens de autoriteiten een koran, twee telefoons en drie messen bij zich en schreeuwde "Allahu Akbar" (God is de grootste). Hij sneed de kelen door van een vrouw (60) en een 55-jarige man die in de kerk werkte.

Ook stak hij een 44-jarige vrouw. Zij kon vluchten, maar overleed later alsnog aan haar verwondingen.

