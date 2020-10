EU-president: Turkije kiest nog niet de positieve weg

buitenland 30 okt 10:53

Turkije toont met zijn "eenzijdige acties" in de Middellandse Zee nog weinig animo om tot een oplossing te komen in het conflict over gas- en olieboringen in de wateren rond EU-landen Cyprus en Griekenland.

Dat zei EU-president Charles Michel na afloop van een videotop met de EU-leiders. Het overleg ging over de coronapandemie maar Turkije kwam wel even aan de orde, zei hij. "We veroordelen de recente acties in de oostelijke Middellandse Zee, de provocaties en de retoriek die volledig onaanvaardbaar zijn", aldus Michel. In december staat Turkije prominent op de agenda van de 27 regeringsleiders en staatshoofden. Zij willen dan spijkers met koppen slaan over wat te doen met het land, dat inmiddels ook Frankrijk op de kast heeft gejaagd. De Turkse president Erdogan heeft naar president Macron uitgehaald wegens diens volgens Erdogan overdreven reactie op de moord op een Franse leraar aan een middelbare school in een Parijse voorstad. Hij heeft de Turken ook opgeroepen geen Franse producten meer te kopen.

De relatie tussen de EU en Turkije, dat officieel kandidaat-EU-lid en NAVO-bondgenoot is en een belangrijke rol in de opvang van vluchtelingen en migranten in de regio speelt, ligt uiterst gevoelig. Volgens Brussel liggen in december echter "alle opties op tafel". Cyprus en Griekenland willen dat de EU sancties tegen Ankara instelt. © ANP 2020