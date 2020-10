VS zien voor het eerst meer dan 90.000 nieuwe besmettingen

In de Verenigde Staten zijn in de afgelopen 24 uur voor het eerst meer dan 90.000 nieuwe besmettingen met het coronavirus geregistreerd.

Dat blijkt uit tellingen van de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore. Tussen woensdag en donderdag (lokale tijd) zijn 91.295 nieuwe gevallen gemeld in het land, dat sinds medio oktober het aantal besmettingen opnieuw ziet oplaaien.

Het oude record voor de meeste nieuwe besmettingen op één dag werd een week geleden gevestigd, toen kwamen er 84.169 infecties bij. Naast infecties, blijft ook het aantal doden en ziekenhuisopnames stijgen.

Donderdag stierven er voor de derde keer deze maand in een dag tijd meer dan duizend coronapatiënten in de Verenigde Staten. Sinds het begin van de pandemie zijn er 8,94 miljoen gevallen geregistreerd, het meeste wereldwijd. Ruim 228.000 Amerikanen zijn overleden aan de gevolgen van een besmetting.



De forse stijging in het aantal nieuwe gevallen komt enkele dagen voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Ohio, Michigan, North Carolina, Wisconsin en Pennsylvania, cruciale staten in de strijd om het presidentschap, behoren tot de gebieden die het hardst getroffen zijn door de heropleving van het virus. In twaalf staten werden donderdag recordaantallen nieuwe besmettingen geregistreerd.

De Coronavirus Task Force van het Witte Huis stelde donderdag (lokale tijd) dat het de verkeerde kant opgaat met de virusuitbraak. Agressieve maatregelen zijn volgens het team nodig om de "onverbiddelijke" verspreiding van het longvirus een halt toe te roepen.

