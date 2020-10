België in volle vaart richting plafond van de intensive care

buitenland 30 okt 12:45

In België is van een kentering in de opmars van het coronavirus nog niets te zien. Het aantal besmettingen blijft razendsnel stijgen.

Als dat zo doorgaat overstromen de intensivecareafdelingen binnen een week, zegt viroloog Steven Van Gucht van de Belgische tegenhanger van het RIVM. Daardoor lijken de Belgische regeringen die zich vrijdagmiddag over de crisis buigen niet onder strengere maatregelen uit te kunnen. Het virus blijft steeds vaker toeslaan bij middelbare en oudere Belgen. Bij jongeren is de snelle groei eruit, maar bij bijvoorbeeld zeventigers en negentigers ziet Van Gucht "een belangrijke toename". In verpleeg- en bejaardentehuizen gaat het inmiddels ook ernstig mis. Binnen een week is het aantal nieuwe besmettingen er meer dan verdubbeld of zelfs verdrievoudigd. Het aantal coronapatiënten dat bezwijkt, verdubbelt zelfs iedere zes dagen.

België hoopte dat de dramatische stijgende cijfers wat zouden afvlakken. Doordat bijna twee weken geleden bijvoorbeeld een avondklok werd ingesteld en cafés hun deuren sloten, en mensen het gevaar misschien ook inmiddels serieuzer nemen. Dat leek zich ook af te tekenen in de grafieken, maar schijn bedriegt volgens Van Gucht. België test mensen zonder klachten niet meer. Als dat nog wel zou gebeuren, zou volgens de viroloog blijken dat de nieuwe golf niets aan kracht heeft ingeboet. "Houd moed. Ook dit zal goedkomen", bezwoer Van Gucht niettemin. Hij drukte wel op het hart om in het Allerheiligenweekend niet, zoals veel Belgen doen, na een bezoek aan het kerkhof met familie en vrienden af te spreken. © ANP 2020