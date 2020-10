Dader Nice eerder gearresteerd voor geweld

De 21-jarige Tunesiër die donderdag in Nice drie mensen vermoordde is eerder gearresteerd voor het gebruik van geweld.

Volgens justitie in Tunesië gebeurde dat in 2016. De man gebruikte bij dat incident een mes, net als bij de aanslag in Nice. Justitie in Tunesië is donderdag een onderzoek begonnen naar de man.

De man vertrok in september uit Tunesië en meldde zich als migrant op het Italiaanse eiland Lampedusa. Hij reisde daarna via de Italiaanse stad Bari naar Nice.

