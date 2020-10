Rutte: bereid om te helpen na aardbeving in Egeïsche Zee

Het kabinet is bereid om Griekenland en Turkije te helpen na de "heel zware" aardbeving in de Egeïsche Zee

Dat verklaarde minister-president Mark Rutte vrijdag op zijn wekelijke persconferentie. De premier sprak van een "verschrikkelijk bericht". "Als we kunnen helpen staan we beschikbaar", zei Rutte. In het westen van Turkije in Izmir zijn gebouwen ingestort en worden doden gemeld.

Ook op het Griekse eiland Samos zou er schade zijn. "Wij leven zeer mee met Turkije en Griekenland", aldus de premier.

