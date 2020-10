Twee extreemrechtse terreurverdachten opgepakt

De politie heeft dinsdag in Amsterdam en Zwijndrecht twee mannen van 19 jaar oud gearresteerd die worden verdacht van rechts-extremistische opruiing en terroristische activiteiten.

Bij de doorzoeking van het ouderlijk huis van een van hen is een grote hoeveelheid nazistisch materiaal in beslag genomen, waaronder een hakenkruisvlag, uniformen, posters en verboden messen. Ook is beslag gelegd op dragers van digitale gegevens, zoals bijvoorbeeld computers en telefoons.

De rechter-commissaris in Rotterdam bepaalde vrijdag dat het tweetal in elk geval de komende twee weken in de cel blijft. Volgens het Openbaar Ministerie zijn naar beide mannen afzonderlijke onderzoeken gedaan. Deze kwamen begin oktober op gang met informatie van de inlichtingendienst AIVD.

De verdachten zouden deel uitmaken van rechts-extremistische groepen, die online aanzetten tot rassenhaat en antisemitisme en geweldplegers verheerlijken. Een van de groeperingen is bekend als ‘The Base’, een internationaal netwerk van rechts-extremisten, dat het bezit van vuurwapens aanprijst en dreigt met geweld.

