BREAKING: Mekka opgeschrikt, auto rijdt vol in op poort Moskee al-Haram (video)

Een wel heel opmerkelijk én schokkend voorval voltrok zich vanavond in één van de heiligste oorden van de Islam.

Waar de Saoedische autoriteiten niet zo heel lang geleden de lockdown in Mekka en andere steden in het koninkrijk hadden opgeheven, kreeg men vrijdagavond in het epicentrum van het bedevaartsoord een ongekende klap te verwerken.

Op beelden die als snel veelvuldig werden gedeeld op sociale netwerken is te zien dat een auto op volle snelheid alle wegafzettingen doorbreekt en uiteindelijk tot stilstand komt tegen één van de poorten die leidt naar Masjid al-Haram.

Het is nog niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor het voorval en wat mogelijke motieven zijn geweest. Volgens de laatste berichtgeving van bronnen aldaar is ook nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn gevallen, de zaak is momenteel nog volop in onderzoek.



© Redactie 2020