Saoedi-Arabië: Auto rijdt vol in op poort Moskee al-Haram in Mekka (video)

Een voertuig reed vrijdagavond de buitenplaats van Moskee al-Haram (Grote Moskee) in Mekka op.

Het gebedshuis is het epicentrum van het bedevaartsoord en tevens de heiligste plek voor moslims.



Op beelden is te zien dat een beige-gekleurde Hyundai omstreeks 22.25 uur (lokale tijd) op volle snelheid alle wegafzettingen doorbreekt en uiteindelijk tot stilstand komt tegen poort 89 die leidt naar de grote binnenplaats in Moskee al-Haram. Beelden van het voorval worden veelvuldig gedeeld op sociale netwerken.

Er zijn geen slachtoffers gevallen. De bestuurder is gearresteerd. Zijn motief is onduidelijk, de autoriteiten onderzoeken de zaak.

Moskee net heropend voor publiek

De Saoedische autoriteiten hebben begin oktober de moskee geopend voor Saoedische staatsburgers die de Umrah-bedevaart willen verrichten. Door de uitbraak van het coronavirus was het maandenlang niet toegestaan de bedevaart uit te voeren.



De hervatting van de Umrah-bedevaart verliep geleidelijk. Sinds 4 oktober was Moskee al-Haram weer toegankelijk voor Saoedische pelgrims. Daarbij moest rekening worden gehouden met een maximumcapaciteit van 30% (6000 mensen per dag). Na 18 oktober werd de maximumcapaciteit opgeschroefd naar 15.000 pelgrims per dag en werden gebeden in Moskee al-Nabawy (Moskee van de Profeet saws) in Medina ook weer hervat.

Vanaf zondag 1 november worden alle restricties opgeheven en kan de maximumcapaciteit van beide gebedshuizen volledig worden benut. Ook buitenlandse moslims zijn dan weer welkom voor het verrichten van de Umrah.



Het was voor het eerst dat een virus de bedevaart blokkeert. Wel is de bedevaart in de negentiende eeuw al een keer eerder getroffen door besmettelijke ziekten zoals de uitbraak van cholera in Mekka.

Saoedi-Arabië heeft tot dusver ruim 345.000 besmettingsgevallen van het coronavirus en meer dan 4.380 doden geregistreerd.

© MAROKKO.NL 2020