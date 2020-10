Trump: doktoren liegen over aantal coronadoden vanwege geld

President Donald Trump beweerde vrijdag tijdens een campagnebijeenkomst zonder enige onderbouwing dat Amerikaanse artsen liegen over het aantal Amerikanen dat is overleden aan het coronavirus.

Ze zouden de aantallen hoger voorstellen dan ze zijn omdat ze meer geld krijgen voor sterfgevallen die aan het virus kunnen worden toegeschreven, aldus de Republikeinse verkiezingskandidaat.

"Onze doktoren krijgen meer geld als iemand overlijdt aan Covid. Dat weet je toch?", zei Trump vrijdag tijdens een bijeenkomst in Waterford Township, Michigan. "Dus wat ze doen is, ze zeggen: het spijt me, maar weet je, iedereen sterft aan Covid', " vervolgde Trump. "Maar in Duitsland en andere plaatsen, als je een hartaanval hebt of kanker, je terminaal ziek bent en je Covid oploopt, zeggen ze dat je stierf aan kanker, je stierf aan een hartaanval. Bij ons kiezen ze bij twijfel voor Covid." Hij zei dat dokters "ongeveer 2000 dollar meer" krijgen betaald voor sterfgevallen door het coronavirus.

De belangrijkste Amerikaanse artsenorganisatie, American Medical Association (AMA), is woedend over de uitspraken van Trump. "De suggestie dat artsen - temidden van een volksgezondheidscrisis - te veel Covid-19-patiënten tellen of liegen om hun zakken te vullen, is een kwaadaardige, schandalige en volledig misplaatste aanklacht," zei AMA-president Susan Bailey in een verklaring.



"In plaats van ons aan te vallen en ongegronde beschuldigingen richting artsen te sturen, zouden onze leiders de wetenschap moeten volgen en moeten aandringen op naleving van de volksgezondheidsregels waarvan we weten dat ze werken - het dragen van een masker, het wassen van handen en het houden van fysieke afstand," voegde Bailey eraan toe.

In Waterford Township bespotte Trump Fox News-presentatrice Laura Ingraham omdat ze een masker droeg tijdens de bijeenkomst en noemde haar "politiek correct".

In de VS, waar dinsdag presidentsverkiezingen zijn, overleden bijna 235.000 mensen aan corona. Van de 9 miljoen mensen die besmet raakten, is twee derde hersteld.

