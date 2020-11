Weer arrestaties om aanslag Nice

De Franse autoriteiten hebben nog twee personen aangehouden na de aanslag door een moslimextremist op een kerk in Nice.

Het gaat volgens ingewijden om een 33-jarige en een 29-jarige man. In totaal zitten nu vier mensen vast voor mogelijke betrokkenheid bij de terreuractie.

In Nice vielen donderdagochtend drie doden toen een Tunesiër mensen aanviel in een kerk. De politie schoot de dader neer. Hij ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis.

De autoriteiten arresteerden op de dag van de aanslag al een 47-jarige man. Hij zou contact hebben gehad met de dader. Een dag later volgde de arrestatie van een 35-jarige man uit de Franse kuststad, die de Tunesiër een dag voor de aanslag ontmoet zou hebben.



De derde arrestatie, die van de 33-jarige man, vond naar verluidt direct daarna plaats. "We zoeken nog uit wat zijn rol was", aldus de bron. Hij zou aanwezig zijn geweest toen de politie een inval deed in de woning van een andere verdachte.

Een juridische bron meldde dat de 29-jarige man zaterdag is opgepakt in de stad Grasse. Het zou net als de dader om een Tunesiër gaan.

