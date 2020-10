Armenië wil snel met Rusland praten over bescherming

buitenland 31 okt 10:31

Armenië, dat is verwikkeld in een gewapend conflict met Azerbeidzjan, wil met Rusland in gesprek over bescherming.

De Armeense premier Nikol Pasjinian stuurt aan op spoedoverleg met de Russische president Vladimir Poetin over "wat voor hulp de Russische federatie kan bieden aan Armenië om zijn veiligheid te garanderen", meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken van Armenië. Het conflict tussen ex-Sovjetrepublieken Armenië en Azerbeidzjan laaide eind september op. Het draait om de bergachtige regio Nagorno-Karabach. Dat gebied maakt volgens de internationale gemeenschap deel uit van Azerbeidzjan, maar wordt bestuurd door Armeense separatisten. De strijdende partijen stemden de afgelopen weken herhaaldelijk in met een wapenstilstand, maar het geweld ging daarna gewoon door. Er zouden zeker 1200 doden zijn gevallen.

Rusland heeft een militaire basis in Armenië en een defensieverdrag met dat land. Er is vastgelegd dat Moskou de Armeniërs te hulp moet komen bij een aanval op hun grondgebied. Die afspraak heeft volgens de Russische regering echter geen betrekking op Nagorno-Karabach. Pasjinian zou in zijn brief aan Poetin hebben benadrukt dat de strijd steeds dichter bij de grenzen van zijn land wordt gevoerd. Hij stelde ook dat buurland Azerbeidzjan steun krijgt van Turkije. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken liet weten dat "noodzakelijke bijstand" geboden zal worden als de strijd zich verplaatst naar Armeens grondgebied. Het departement riep de twee partijen ook op de gevechten onmiddellijk te beëindigen. © ANP 2020