Aantal positieve Nederlandse coronatesten zakt tot onder 10.000

Het aantal gemelde coronabesmettingen is zaterdag gedaald tot onder de 10. 000, zo blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend kwamen er bij het RIVM 9839 meldingen binnen van positieve tests. Op vrijdag waren dat er 11.127, zo blijkt uit bijgestelde cijfers. Eerder waren voor vrijdag nog 11.141 positieve tests gemeld.

In Rotterdam kwamen er tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend 641 positieve tests bij. Amsterdam telde 559 nieuwe gevallen, Den Haag 375 en Utrecht 216.

Cijfers

In de afgelopen zeven dagen zijn iets meer dan 70.000 positieve tests geregistreerd. Sinds het begin van de uitbraak in februari zijn ruim 351.000 Nederlanders positief getest.



Het werkelijke aantal mensen dat het virus heeft opgelopen ligt vrijwel zeker hoger, omdat in de beginfase van de uitbraak lang niet iedereen werd getest. Een onbekend aantal mensen is overleden of genezen zonder dat ooit is vastgesteld of ze het virus onder de leden hadden.

Het aantal gemelde sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 51. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden.

Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend waren 87 sterfgevallen gemeld.

