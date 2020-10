Voor het eerst meer dan 20.000 besmettingen op een dag in België

Voor het eerst sinds het begin van de coronapandemie zijn er in België in 24 uur tijd meer dan 20.000 besmettingen met het coronavirus geregistreerd.

Gezondheidsinstituut Sciensano meldde zaterdag dat dinsdag 21.448 besmettingen zijn vastgesteld. In de periode van 21 tot 27 oktober kwamen er in België dagelijks gemiddeld 15.847 nieuwe coronagevallen bij, een stijging met 31 procent in vergelijking met de zeven dagen ervoor. Sinds het begin van de uitbraak testten ruim 412.000 mensen positief.

Verder overleden er tussen 21 en 27 oktober gemiddeld 91 mensen per dag aan de gevolgen van de besmetting met het coronavirus. In totaal overleden in België volgens officiële cijfers ruim 11.400 patiënten aan het virus.

Nieuwe maatregelen

België legt het openbare leven vanwege het coronavirus opnieuw verder aan banden. Er komt geen verbod op onnodige verplaatsingen zoals tijdens de eerste golf, maar 'niet-essentiële' winkels zoals kleding- of elektronicazaken moeten dicht. Bedrijven mogen openblijven, maar thuiswerken wordt verplicht. De regels gelden vooralsnog zes weken, tot en met 13 december.

De regels gaan zondag om middernacht in. Voor de winkels volgt een evaluatie op 1 december.

