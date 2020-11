Ziyech draagt met doelpunt en assist bij aan zege Chelsea

Hakim Ziyech heeft met een doelpunt en een assist een belangrijk aandeel gehad in de overwinning van Chelsea op Burnley. De uitwedstrijd werd met 3-0 gewonnen.

Ziyech opende de score na een klein half uur. Hij kreeg de bal teruggelegd van Tammy Abraham en schoot vanaf de rand van het strafschopgebied raak met links.

Voor Ziyech was het zijn eerste doelpunt in de Premier League. Hij stond voor het eerst in de basis in de Engelse competitie.

Na een uur kopte Kurt Zouma raak uit een corner en in de 70e minuut bepaalde Timo Werner de eindstand na voorbereidend werk van Ziyech, die kort daarna werd vervangen door Callum Hudson-Odoi.



Ziyech is de vijfde speler in de clubhistorie van Chelsea die in zijn eerste basisoptreden voor de club in de Premier League weet te scoren en een assist aflevert.

Ook Mohamed Salah (2014), Cesc Fàbregas (2014), Pedro (2015) en Ben Chilwell (2020) deden dat.

