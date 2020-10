Advocaat Diekstra: steun voor aangifte tegen jongerenclub BIJ1

Advocaat Sébas Diekstra zegt dat hij veel steun krijgt voor zijn aangifte van belediging en laster tegen Radicaal, de jongerenorganisatie van de politieke partij BIJ1.

Die sprak in een tweet van "de moordmachine van defensie", waarvoor minister Ank Bijleveld 17-jarigen zou "ronselen". Diekstra noemt het "walgelijk, lasterlijk en intens beledigend" om de krijgsmacht een moordmachine te noemen.

"Hiermee worden alle militairen en veteranen publiekelijk wegzet als moordenaars en daarmee overschrijdt Radicaal de grenzen van de vrijheid van meningsuiting." Volgens de advocaat, die een verleden als beroepsmilitair heeft en nog actief is als reserveofficier, hebben zeker vijftig militairen en veteranen aan hem gemeld dat ze zijn aangifte steunen, dat ze zelf ook melding hebben gedaan bij de politie of dat ze zelf ook aangifte gaan doen.

Radicaal reageerde met de tweet op de brief die ruim 100.000 meisjes van 17, onder wie prinses Amalia, onlangs hebben gekregen van het ministerie van Defensie. Daarin wordt hen gemeld dat ze staan ingeschreven voor de dienstplicht. In totaal zijn er 212.000 brieven naar 17-jarige jongens en meisjes verstuurd.



Sylvana Simons

Minister Bijleveld reageerde zelf ook op de tweet van de jongerenorganisatie: "Defensie zorgt voor onze vrede en veiligheid, zodat ook BIJ1 vrij is om dit soort bizarre dingen te mogen zeggen." Anders dan de minister vindt Diekstra dat Radicaal níet vrij is in dit soort uitlatingen en dat de club een strafrechtelijke grens heeft overschreden.

BIJ1 is een politieke beweging met Sylvana Simons als boegbeeld, die ijvert voor gelijkwaardigheid voor "iedereen, ongeacht kleur, afkomst, gender, seksuele geaardheid, beperking of sociale klasse". De partij heeft één zetel in de gemeenteraad van Amsterdam. Die wordt nu nog bezet door Simons, maar vanaf zondag door duoraadslid Jazie Veldhuyzen.

