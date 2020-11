'Coronasneltrein mindert vaart in België maar raast nog voort'

buitenland 2 nov 12:16

De Belgische viroloog Steven Van Gucht ziet een aantal lichtpuntjes in de coronatrends in België dat sinds middernacht opnieuw in lockdown is gegaan.

"De sneltrein minder wat vaart, maar raast evenwel nog voort", zei hij op een persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum. "Dankzij deze vertraging en met het naleven van de huidige maatregelen is het volgens ons mogelijk onder de maximumcapaciteit van 2000 bedden op de intensieve zorg te blijven de komende weken. ". Volgens de jongste gegevens lag er op 1 november een recordaantal van 6823 Covid-19-patiënten in het ziekenhuis. Van hen worden er 1223 op de intensivecareafdelingen verpleegd. Vorige week dinsdag werd een recordaantal van 21.953 nieuwe besmettingen gemeld. Het aantal patiënten dat aan Covid-19 overlijdt in België lag vorige week gemiddeld op 113 per dag, 70 procent meer dan de week ervoor. Sinds het begin van de uitbraak stierven 11.737 inwoners van België aan het virus.

Volgens Van Gucht is het belangrijk dat nu een "beheersbaar niveau van viruscirculatie" wordt bereikt. België hoopt dat te bereiken met de nieuwe regels die maandag zijn ingegaan en tot en met 13 december gelden. Zo zijn alle 'niet-essentiële' winkels gesloten en is thuiswerken verplicht. Er is geen verbod op 'onnodige verplaatsingen' zoals tijdens de eerste golf, maar de cultuur- en sportsector liggen nagenoeg plat en restaurants en cafés zijn dicht. © ANP 2020