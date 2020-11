Kabinet wil groepsvorming en reisbewegingen verder beperken

Het kabinet overweegt nieuwe coronamaatregelen die de groepsgrootte moeten beperken, zoals het tijdelijk sluiten van musea, theaters en bioscopen.

Ook andere gelegenheden waar veel mensen bij elkaar komen liggen op tafel, zoals pretparken, dierentuinen maar ook sportscholen. Dat zeggen ingewijden naar aanleiding van van berichtgeving door onder meer De Telegraaf.

Alles wat ertoe kan leiden om groepen mensen en reisbewegingen te beperken, wordt bekeken, zeggen insiders. Over nieuwe of aan te scherpen maatregelen is nog geen overeenstemming. Dinsdag neemt het kabinet een besluit en volgt een persconferentie. Met eventuele stevigere maatregelen wil het kabinet het aantal nieuwe besmettingen sneller omlaag krijgen dan nu het geval is. Zorgminister Hugo de Jonge zei vorige week dat de nu geldende maatregelen zoals de gesloten horeca, tot in december gaan duren. Maar dat was nog geen kabinetsbesluit.

Maandagavond overleggen de 25 veiligheidsregio's nog met justitieminister Ferd Grapperhaus over de situatie. Zondag overlegde een groot deel van het kabinet met RIVM-baas Jaap van Dissel over de ontwikkelingen. Er werd intensief gesproken over de sociale, economische en medische belangen die samenhangen met de coronamaatregelen.



Kerstvakantie

Duidelijk is volgens een bron wel dat er een negatief reisadvies komt voor de kerstvakantie, zoals het OMT het kabinet heeft geadviseerd. Dat betekent dat vakantiereizen in die periode worden afgeraden. Begin dit jaar raakten mensen besmet tijdens vakanties naar sneeuwgebieden in Italië en Oostenrijk, waarna het virus zich in Nederland verspreidde.

Het aantal nieuwe coronabesmettingen was maandag volgens cijfers van het RIVM tot ruim 8300 gezakt, terwijl dat vrijdag nog boven de 11.000 lag. Toch blijft de druk op de zorg nog groot. De druk stijgt nog maar de stijging neemt wel af, bleek maandag.

