Saoedi-Arabië: Umrah weer toegestaan voor buitenlandse pelgrims

Na een opschorting van zeven maanden is zondag de eerste groep pelgrims uit Indonesië en Pakistan aangekomen op het King Abdulaziz vliegvel in Jeddah.

Dat meldt het Saoedische staatspersbureau (SPA) maandag in een verklaring. Pelgrims worden na aankomst onmiddellijk onderworpen aan een driedaagse lockdown alvorens ze aan de pelgrimstocht beginnen.

Door de uitbraak van het coronavirus werden de Umrah-bedevaarten begin dit jaar opgeschort om verspreiding van het longvirus COVID-19 te beteugelen.

De hervatting van de bedevaarten wordt gefaseerd uitgerold. Saoedische staatsburgers en buitenlandse inwoners van het land konden sinds 4 oktober de bedevaart verrichten. Moslims uit het buitenland moesten echter wachten tot 1 november.

Sinds 4 oktober is Moskee al-Haram (Grote Moskee) in Mekka weer toegankelijk voor pelgrims. Daarbij moest rekening worden gehouden met een maximumcapaciteit van 30% (6000 mensen per dag). Na 18 oktober werd de maximumcapaciteit opgeschroefd naar 15.000 pelgrims per dag en konden gebeden in Moskee al-Nabawy (Moskee van de Profeet saws) in Medina ook weer worden hervat.



Door de maatregelen tegen het coronavirus werden tijdens de vastenmaand Ramadan geen Taraweeh-gebeden verricht. Ook de Hadj-bedevaart werd beperkt tot inwoners van het Islamitische land. Pelgrims uit het buitenland werden niet toegelaten.

Het was voor het eerst dat een virus de bedevaart blokkeert. Wel is de bedevaart in de negentiende eeuw al een keer eerder getroffen door besmettelijke ziekten zoals de uitbraak van cholera in Mekka.

Saoedi-Arabië heeft tot dusver ruim 348.000 besmettingsgevallen van het coronavirus en meer dan 5.430 doden geregistreerd.

