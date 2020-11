Qatar vervolgt vliegveldpersoneel na 'inwendig onderzoek' passagiers

Qatar gaat personeel van de luchthaven in Doha vervolgen wegens gedwongen inwendige onderzoeken bij vrouwelijke vliegtuigpassagiers

Dertien vrouwen uit Australië werden vorige week na het verlaten van een vliegtuig gedwongen een inwendig onderzoek te ondergaan, omdat er een te vroeg geboren baby was gevonden in een toiletruimte in een terminal van het internationale vliegveld.

De baby werd op 2 oktober aangetroffen in een van de toiletten op de luchthaven. Vervolgens werden alle volwassen vrouwen uit een stilstaand vliegtuig van Qatar naar Sydney gehaald en gesommeerd mee te werken aan een inwendig onderzoek.

Om hoeveel vrouwen het precies gaat is niet bekend. De vrouwen werden naar verluidt opgedragen hun onderbroek uit te doen, waarna werd geïnspecteerd of ze onlangs bevallen waren.



Volgens de Qatarese autoriteiten waren de betrokken medewerkers "bezorgd over de gezondheid van de moeder" van de baby en wilden ze die zo snel mogelijk vinden, aldus een schriftelijke verklaring in handen van persbureau AP.

Australië diende een klacht in bij de autoriteiten in Qatar. Ook twee Britse vrouwen en een Française werden inwendig onderzocht, terwijl een Nieuw-Zeelandse weigerde mee te werken aan het onderzoek.

© MAROKKO.NL 2020