Premier Kurz: beschietingen Wenen weerzinwekkende terreurdaad

De Oostenrijkse premier Sebastian Kurz heeft de reeks schietincidenten die maandagavond in Wenen heeft plaatsvonden een "weerzinwekkende terreurdaad" genoemd.

Kurz meldde via zijn Twitteraccount bovendien dat het leger de bewaking van enkele plekken in de Oostenrijkse hoofdstad op zich neemt, zodat de politie zich volledig kan richten op de klopjacht naar de voortvluchtige daders.

Tegen de Oostenrijkse publieke omroep ORF zei de premier dat de dreiging vooralsnog onverminderd is. "Het is beslist een terreuraanslag", aldus Kurz, die een antisemitisch motief niet uitsloot. "Of het mogelijk is morgenochtend zoals normaal het openbare leven te hervatten, zal sterk afhangen van de huidige nacht en of het lukt de verdachten te pakken of uit te schakelen", zei de eerste minister.

De Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken Karl Nehammer waarschuwde maandagavond laat dat er een klopjacht gaande is naar meerdere vermeende daders, die "zwaarbewapend en gevaarlijk" zijn. "We hebben meerdere speciale eenheden samengebracht, die nu zoeken naar de veronderstelde terroristen", aldus Nehammer.



De minister zinspeelde erop dat de daders de hoofdstad mogelijk zijn ontvlucht en dat zij "mobiel" zijn. Hij drong erop aan binnen te blijven totdat de autoriteiten het sein geven dat het weer veilig is op straat.

De Weense burgemeester Michael Ludwig zei dat het nog onduidelijk is hoeveel daders betrokken waren bij de aanslagen. Ook over het motief achter de schietincidenten had Ludwig nog "geen geverifieerde kennis".



Volgens Ludwig werden mensen in horecagelegenheden "willekeurig" door de daders beschoten, en dan met name de bezoekers die buiten zaten. Ludwig kon nog niet aangeven of er nog gevaar dreigt en riep de Weense bevolking op binnen te blijven en de rust te bewaren.

Meerdere schutters hebben maandagavond rond 20.00 uur mensen beschoten op minstens zes locaties in de buurt van een Weense synagoge. Minstens een slachtoffer is overleden, aldus de politie. Volgens premier Kurz zijn er 15 gewonden. Een van hen, een politieagent, zou inmiddels buiten levensgevaar zijn. De politie heeft al een dader doodgeschoten.

