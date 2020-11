Amerikanen kiezen nieuwe president

Amerikanen gaan dinsdag naar de stembus voor de presidentsverkiezingen. Hun keuze bepaalt of de Democratische kandidaat Joe Biden of de Republikein Donald Trump de nieuwe president van de Verenigde Staten wordt.

Volgens opiniepeilingen staat Biden (77) voor op Trump (74). Maar zittend president Trump doet de peilingen af ​​als "nepnieuws" en wijst erop dat hij in 2016 ook als buitenstaander aan de race begon. Het is onduidelijk of er op de verkiezingsavond al een winnaar uit de bus zal komen. Dat is lang niet zeker gezien het grote aantal te tellen stemmen dat per post is uitgebracht. Een recordaantal als gevolg van de coronapandemie.

Het hele land kijkt al maanden uit naar de verkiezingsdag, maar waarschijnlijk heeft de helft van alle kiezers al gestemd. Zaterdag hadden ongeveer 92 miljoen kiezers al per brief hun stem uitgebracht of in vooraf geopende stembureaus. Bij de presidentsverkiezingen van 2016 brachten bijna 137 miljoen Amerikanen hun stem uit.

Dinsdag zijn er ook parlementsverkiezingen. Dit jaar worden alle 435 leden van het Huis van Afgevaardigden opnieuw gekozen. Daarnaast staat een derde van de Senaatszetels op het spel. Momenteel hebben de Democraten de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden (235 van de 435 zetels), maar een minderheid in de Senaat (45 van de 100 zetels).



© ANP 2020