Dodental aardbeving Izmir loopt op naar 98

Het dodental na de zware aardbeving in de West-Turkse regio Izmir afgelopen vrijdag is opgelopen van 79 naar 98. Volgens de Turkse autoriteiten zijn 847 van de 994 gewonden inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis.

Sinds de beving vrijdagmiddag zijn 106 mensen gered. Er zijn al ongeveer 1400 naschokken geweest. Vrijdag werd Turkije getroffen door een zware aardbeving. De aardbeving trof ook het Griekse eiland Samos, waar twee mensen om het leven kwamen.

In vijf ingestorte gebouwen wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Zo'n 8000 mensen en 25 reddingshonden hebben hulp verleend. Er zijn meer dan 3500 tenten en 13.000 bedden geleverd om mensen tijdelijk onderdak te bieden.

Turkije wordt vaker getroffen door aardbevingen. In januari dit jaar overleden 41 mensen door een aardbeving in de oostelijke provincie Elazig en in 2011 kwamen meer dan 500 mensen om het leven in de oostelijke stad Van.

