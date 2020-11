Den Haag zet campagne in tegen corona

De gemeente Den Haag zet vanaf dinsdag een campagne in om Hagenaars te overtuigen zich aan de coronamaatregelen te houden.

Onder de naam 'Den Haag tegen corona' laten bekende en onbekende Hagenaars zien op welke manier coronaregels moeten worden nageleefd. Samen met maatschappelijke en lokale boegbeelden, zoals burgemeester Jan van Zanen, jongerenwerker Umit Colgecen en sociaal ondernemer Petra Brekelmans, wordt het goede voorbeeld gegeven. "Alleen met een gezamenlijke inspanning krijgen we corona onder controle.

Het is ontzettend belangrijk dat iedereen zich aan de regels houdt. Daarom gaan we nu de haarvaten van de stad in, zodat voor iedereen duidelijk is hoe je het beste de regels kan naleven", aldus burgemeester Jan van Zanen.

Volgens de gemeente zijn de komende weken de eerste boegbeelden van ‘Den Haag tegen Corona’ te zien in reclamezuilen, op lantaarnpalen en op schermen in de stad. Ook verspreidt de gemeente posters, video’s en verhalen in het netwerk in de wijken.



Zo’n 250 contacten delen de verschillende campagne-uitingen met hun achterban. Iedereen mag gebruikmaken van de beelden en het embleem: ze zijn allemaal beschikbaar op de website denhaagtegencorona.nl die in de loop van de dag live gaat. De website zelf, en de meeste uitingen, zijn vertaald in het Arabisch, Bulgaars, Chinees, Engels, Pools, Roemeens, Spaans en Turks.

De campagne wordt constant aangepast op wat de situatie vraagt. Van Zanen: "Blijkt het dat mensen het lastig vinden de regels te volgen in de rij voor een afhaalrestaurant? Dan wordt daar een passend beeld bijgemaakt. Merkt de GGD dat het aantal besmettingen onder jongeren toeneemt? Dan zorgen we voor extra bereik onder jongeren. Zo blijft de campagne voortdurend actueel en relevant."

