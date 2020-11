Geen ontmoediging inkomend grensverkeer door marechaussee

De marechaussee voert geen grootschalig ontmoedigingsbeleid aan de grens nu in Duitsland strengere coronamaatregelen van kracht zijn geworden.

Volgens een woordvoerster van de marechaussee zijn er wel de gebruikelijke reguliere controles met mobiel toezicht. Daarbij worden met name mensen die vanuit België ons land binnenkomen aangesproken. Hen wordt gevraagd of een bezoek aan Nederland echt noodzakelijk is, en ze krijgen informatie over de hier geldende maatregelen ter bestrijding van besmettingen met het virus. "We vragen hen om niet noodzakelijke reizen uit te stellen", zei een woordvoerster van de marechaussee.

Mocht het drukker worden aan de grenzen, dan laat de marechaussee dat aan het ministerie van Justitie en Veiligheid weten. Dat ministerie beslist over eventuele maatregelen met betrekking tot de grenzen. Maar momenteel is er geen sprake van een ontmoedigingsbeleid aan de Duitse grens zoals met Pasen, aldus de woordvoerster.

Aan de Duitse grensovergangen bij Roermond, Vlodrop en Posterholt was het dinsdagochtend nog redelijk rustig. Bij een winkelcentrum en een verderop gelegen tuincentrum aan de Nederlandse kant van de grens bij Vlodrop staan wel wat auto’s met Duitse kentekenplaten. Beide centra zijn populair bij Duitsers. Maar echt druk was het niet.

