Corona-persconferentie in acht talen te zien op NPO Start

De persconferenties van het kabinet over het coronavirus zijn ook te volgen voor anderstaligen.

De publieke omroep gaat ze in acht verschillende talen beschikbaar maken op NPO Start. Op die manier kunnen mensen die de Nederlandse taal niet spreken zich beter laten informeren over de coronamaatregelen.

De persconferenties worden vertaald in gesproken versies in het Arabisch-Syrisch, Turks, Pools, Tigrinya (dat wordt gesproken in Eritrea), Marokkaans-Arabisch, Berber, Farsi (veel gesproken door mensen afkomstig uit bijvoorbeeld Iran en Afghanistan) en Engels.

De eerste vertalingen van de persconferentie van dinsdagavond zijn vanaf woensdagmiddag te zien op NPO Start.

