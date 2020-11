Ruim 3000 boetes voor niet dragen mondkapjes in ov

Sinds de invoering van de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer op 1 juni zijn 3034 reizigers beboet voor het niet dragen van een mondkapje.

Vooral de afgelopen maand heeft het Openbaar Ministerie veel meer mondkapjesboetes afgehandeld, want eind september stond de teller nog op 1641.

In Rotterdam-Rijnmond zijn veruit de meeste reizigers beboet wegens overtreding van de mondkapjesplicht. In die regio zijn sinds juni 1132 boetes uitgedeeld. Amsterdam-Amstelland volgt met 499 boetes.

Het OM heeft sinds het begin van de coronacrisis in maart 17.480 coronaboetes opgelegd vanwege overtreding van de noodverordeningen. In totaal kreeg het OM 24.430 processen-verbaal binnen van politieagenten of boa’s. Die worden door het OM beoordeeld, voordat er een strafbeschikking in de vorm van een geldboete volgt.



Een deel moet nog worden beoordeeld. Een ander deel is teruggestuurd naar de politie of boa met het verzoek het proces-verbaal aan te vullen. Dat gebeurt bij gemiddeld 44 procent van de boetes.

Misdrijfzaken

Het OM heeft sinds medio maart 357 misdrijfzaken in behandeling genomen die met het coronavirus verband houden, zoals hoesten of spugen in de richting agenten door mensen die beweren dat ze besmet zijn. Bij 50 zaken gaat het om geweld.



Bij de meeste misdrijfzaken (109 gevallen) zijn politieagenten slachtoffer. In 68 gevallen gaat het om andere beroepen, zoals bijvoorbeeld boa’s of medewerkers van een ziekenhuis. Het OM heeft 11 zaken waarbij ov-personeel slachtoffer is geworden van coronagerelateerde misdrijven.

In 273 misdrijfzaken is de verdachte gedagvaard en moest deze dus voor de (snel)rechter verschijnen. In de meeste zaken eiste de officier van justitie een gevangenisstraf, die in de meeste gevallen werd opgelegd door de rechter.

In 7451 gevallen zijn mensen het niet eens met de opgelegde boetes. Daar kijkt de officier van justitie opnieuw naar om te kiezen welke zaken aan de kantonrechter worden voorgelegd. Er zijn inmiddels 60 zaken door de rechter afgehandeld, in 45 zaken leidde dat tot een geldboete.

© ANP 2020