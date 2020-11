Dodental aardbeving Egeïsche Zee loopt op naar 100

Het dodental na de zware aardbeving in de West-Turkse regio Izmir bij de Egeïsche Zee is opgelopen naar honderd.

In de stad Izmir vielen 98 doden. Twee tieners kwamen om het leven op het Griekse eiland Samos. Het was de dodelijkste aardbeving die Turkije in bijna tien jaar heeft getroffen. Sinds de beving afgelopen vrijdag zijn al ongeveer 1400 naschokken geweest.

Bij de aardbeving raakten 994 mensen gewond in Izmir, 147 worden nog behandeld in ziekenhuizen, zeiden de autoriteiten dinsdag. Reddingswerkers zijn nog steeds bezig met zoekacties naar slachtoffers in vijf ingestorte flatgebouwen.

Reddingen

Dinsdag werd nog een kind gered uit het puin, 91 uur na de dodelijke aardbeving. Haar leeftijd werd niet gegeven, maar ze maakt het goed, zeiden de autoriteiten.



Maandagochtend werd al een 3-jarig meisje 65 uur na de beving levend onder het puin vandaan gehaald. Het meisje is herenigd met haar familie.

Hulpverlening

Zo'n 8000 mensen en 25 reddingshonden verlenen hulp bij de ramp. Er zijn meer dan 3500 tenten en 13.000 bedden geleverd om mensen tijdelijk onderdak te bieden.

Turkije wordt vaker getroffen door aardbevingen. In januari dit jaar overleden 41 mensen door een aardbeving in de oostelijke provincie Elazig en in 2011 kwamen meer dan vijfhonderd mensen om het leven in de oostelijke stad Van.

