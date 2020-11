Nog eens vier mensen opgepakt voor aanslag Nice

Nog eens vier mensen zijn opgepakt voor de aanslag in de Franse plaats Nice vorige week, meldt persbureau AFP dinsdag op basis van een bron binnen justitie.

Een van de arrestanten, een 29-jarige Tunesiër, wordt ervan verdacht contact te hebben gehad met de aanslagpleger. De andere drie, allen tussen de 23 en 45 jaar, waren in hetzelfde huis aanwezig toen de politie binnenkwam om hem te arresteren.

De politie arresteerde de vier in een buitenwijk van Parijs, aldus de bron aan AFP. Eerder werden in totaal al zes mensen aangehouden.

De hoofdverdachte van de aanslag in de Zuid-Franse plaats vorige week, een 21-jarige Tunesiër, werd neergeschoten door de politie en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Volgens AFP zou hij positief getest zijn op het coronavirus.



In Nice vielen donderdagochtend drie doden toen de Tunesiër mensen aanviel in een kerk. Het gaat om het tweede extreme geweldsincident in korte tijd in Frankrijk.

De onthoofding van docent Samuel Paty in een voorstad van Parijs zorgde eerder in oktober voor geschokte reacties. De leraar had spotprenten van de profeet Mohammed (saws) laten zien tijdens een les over de vrijheid van meningsuiting.

