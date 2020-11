'Sportscholen open, zwembaden en sauna's tijdelijk dicht'

Zwembaden en sauna's moeten tijdelijk sluiten.

Sportscholen kunnen openblijven maar er mogen geen groepslessen worden gegeven, zo heeft het kabinet dinsdag besloten, bevestigen ingewijden na berichtgeving van RTL Nieuws.

Ook onder meer musea, bibliotheken, pretparken, dierentuinen, theaters en andere podia moeten de deuren sluiten, zo werd maandag al duidelijk. Daarover is het kabinet het ook eens geworden. De extra maatregelen gaan volgens bronnen woensdagavond om 22.00 uur in en zullen in ieder geval twee weken duren.

Premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge zullen dat dinsdag om 19.00 uur bekendmaken tijdens een persconferentie. De nieuwe sluitingen bovenop de sluiting van de horeca zijn volgens het kabinet nodig om het aantal nieuwe coronagevallen meer en sneller omlaag te krijgen. Daardoor neemt de druk op de ziekenhuizen, waar veel Covid-patiënten liggen, sneller af.



Naast de sluitingen om het aantal contactmomenten en reisbewegingen omlaag te krijgen, mogen er ook maar twee mensen bij elkaar buiten zijn. Nu is dat nog vier. Ook het aantal mensen dat bij een uitvaart mag zijn, wordt vastgesteld op maximaal dertig, aldus insiders.

Daarnaast zal het kabinet bij mensen erop aandringen de komende wintervakantie niet op reis te gaan maar zoveel mogelijk thuis te blijven. Ook thuiswerken blijft de gewenste maatstaf.

