Britten verhogen dreigingsniveau na aanslag Wenen

buitenland 3 nov 17:42

Het dreigingsniveau in het Verenigd Koninkrijk wordt vanwege de aanslag in Wenen verhoogd van substantieel naar ernstig. Dat betekent dat een aanslag "zeer waarschijnlijk" is.

Het gaat echter om een voorzorgsmaatregel. De maatregel is niet gebaseerd op een specifieke dreiging, twitterde minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel. Mensen moet waakzaam blijven en verdachte gebeurtenissen melden aan de politie, aldus Patel. Volgens Britse media speelt mee dat het land donderdag vanaf middernacht in lockdown gaat. De verhoging volgt op de aanslag in Wenen waarbij een jihadist zeker vier mensen doodschoot en 22 anderen verwondde. Ook in Frankrijk is de situatie gespannen na meerdere terreurincidenten door moslimextremisten. Vorige maand zei inlichtingendienst MI5 dat er 27 aanslagplannen in het Verenigd Koninkrijk waren verstoord, waarvan de meeste door islamitische extremisten. © ANP 2020