Lage opkomst bij referendum nieuwe grondwet Algerije

Slechts 24% van de kiesgerechtigden is zondag komen opdagen om zich uit te spreken over een nieuwe grondwet

Met 5,5 miljoen van de 24,5 miljoen kiesgerechtigden is het de laagste opkomst in de verkiezingsgeschiedenis van het Noord-Afrikaanse land, meldt Mohamed Charfi van de nationale verkiezingsautoriteit.

Het referendum werd gehouden in afwezigheid van president Abdelmadjid Tebboune en temidden van ingrijpende vrijheidsbeperkende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus.

Het Algerijnse staatshoofd werd vorige week woensdag voor behandeling overgebracht naar een ziekenhuis in Duitsland nadat bij hem besmetting met het coronavirus werd vastgesteld. De 75-jarige Tebboune werd enkele dagen daarvoor nog opgenomen in een gespecialiseerde zorgeenheid in het militair hospitaal Ain Naadja in de Algerijnse hoofdstad Algiers.



Sinds Tebboune in december aan de macht kwam heeft hij politieke hervormingen beloofd. Wekenlange demonstraties leidden april vorig jaar tot het aftreden van president Abdelaziz Bouteflika, die na twintig jaar aan de macht te zijn geweest voor de vijfde keer president wilde worden.

In het ontwerp van de nieuwe grondwet krijgt de president maximaal twee termijnen en krijgen de minister-president en het parlement meer te zeggen.



De grondwetswijzigingen werden voorgesteld door Tebboune, een zet die door de oppositie werd verworpen omdat het referendum geen nationale consensus heeft.

Maar de protestbeweging in Algerije bleef zich roeren met eisen voor verdergaande hervormingen. De coronapandemie maakte een einde aan de voortdurende demonstraties.

