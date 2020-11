Varkenskop geplaatst in moskee in Noord-Frankrijk

buitenland 3 nov 19:09

Een moskee in Noord-Frankrijk is het mikpunt van een anti-islam aanval waarbij een varkenskop werd achtergelaten in het gebedshuis

De varkenskop werd aangetroffen in de Grote Moskee in Compiègne. De moskeer ondergaat momenteel restauratiewerkzaamheden, zei de woordvoerder van het overkoepelende moskee orgaan DITIB in Compiègne maandag. Het moskeebestuur veroordeelde het incident en heeft aangifte gedaan. Ook de Franse Moslimraad hekelde het incident en sprak zijn solidariteit uit met het moskeebeheer en de lokale moslimgemeenschap. Het incident komt te midden van toenemende anti-islamretoriek in de nasleep van controversiële uitspraken van de Franse president Emmanuel Macron.

Eerder deze maand beschuldigde Macron moslims van "separatisme" en beschreef hij de islam als "een religie in crisis". De spanningen escaleerden met de moord op een leraar die karikaturen van de profeet Mohammed (saws) toonde aan zijn leerlingen. In de moslimwereld groeide de roep om Franse producten te boycotten als veroordeling van de controversiële plannen van Macron om het "islamistische separatisme" aan te pakken en door te gaan met het publiceren van de uiterst kwetsbare sportprenten over de profeet Mohammed (saws). Macron bracht hulde aan de leraar en zei dat Frankrijk de "cartoons niet zou opgeven".

Ook maandag waren er weer anti-Franse protesten in Bangladesh, Indonesië en Palestina. Pakistan, Iran, Turkije en Marokko behoren tot de landen die Frankrijk veroordeelden vanwege de karikaturen en de polariserende anti-islam opstelling van Macron.

© MAROKKO.NL 2020