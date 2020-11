Kabinet: advies is weer even om thuis te blijven

De komende twee weken geldt een "verzwaringspakket", bovenop de gedeeltelijke lockdown die al geldt.

Het devies wordt weer: "blijf thuis en vermijd niet-noodzakelijke reizen." De aanvullende maatregelen gelden de komende twee weken en de oudere maatregelen blijven in stand tot medio december, kondigde premier Mark Rutte aan.

De nieuwe maatregelen gaan woensdag om 22. 00 uur in. De langer durende maatregelen zijn moeilijk voor de horeca, evenementensector en sport, erkende Rutte, maar "we moeten het zo snel mogelijk achter ons laten, dat is ook beter voor deze sectoren", zei hij. Alle maatregelen staan op de site van de rijksoverheid.

Nieuw is dat de maximale groepsgrootte buiten wordt teruggebracht naar twee personen. Dat was vier. Huishoudens en kinderen onder de 12 jaar zijn hiervan uitgezonderd. Bij overtreding kun je een boete krijgen, zei Rutte.



Volgens hem is dat nodig omdat mensen die samen buiten waren, vaak niet 1,5 meter afstand bewaren. Met twee personen is dat makkelijker te handhaven, aldus de premier. Thuis mogen mensen de komende tijd maximaal twee gasten ontvangen, in plaats van drie nu. Ook hier geldt dat kinderen uitgezonderd zijn.

Publieke plaatsen twee weken dicht

Om toe te gaan naar nog minder reisbeweging, minder contacten en minder samenkomsten gaan alle publiek toegankelijke plaatsen twee weken dicht. Het gaat om theaters, bioscopen, casino's, bibliotheken, buurthuizen, musea, pretparken, dierentuinen, sexclubs en zwembaden.



Winkels mogen wel openblijven, evenals kappers en ook sauna's. Individueel sporten mag ook, maar groepslessen volgen kan voorlopig niet. Bij begrafenissen mogen maximaal dertig mensen zijn; dit gaat vanaf maandag 9 november in.

Volgens zorgminister Hugo de Jonge daalt het aantal nieuwe besmettingen wel "maar zijn de cijfers niet zo gunstig als je zou willen'. Iedere dag worden meer patiënten in ziekenhuizen opgenomen dan er naar huis mogen.



"De piek is in zicht, maar we zijn er nog niet. Als je deze golf vergelijkt met de eerste, valt op dat deze lager zal zijn. Maar zorgen baart dat die veel langzamer omhooggaat en die naar verwachting veel langzamer naar beneden gaat."

De Jonge denkt dat het leidt tot een kwart meer mensen op de intensive care dan in de eerste golf. Reguliere zorg komt in de verdrukking en het zorgpersoneel is overbelast, zei hij. "Om het virus de pas af te snijden, grijpen we nu harder in."

Een korte, volledige lockdown had volgens de minister ook gekund. "Als de cijfers geen bocht lieten zien, was dat wel degelijk mogelijk. Maar het daalt, maar het daalt langzaam. Je moet nu maatregelen nemen, maar wel zodanig dat het doet wat je wilt." Een lockdown klinkt volgens hem stoer, maar het is heel schadelijk voor de economie en veel mensen.

