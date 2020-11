Terreurbeweging Daesh claimt dodelijke aanslag in hartje Wenen

Terreurbeweging Daesh claimt de dodelijke aanslag in hartje Wenen, waarbij vier personen om het leven kwamen.

Volgens Daesh was de terreurdaad maandagavond het werk van één persoon. De dader werd door de politie doodgeschoten. Het was al bekend dat de dader een Daesh-aanhanger was.

In een verklaring verwijst Daesh naar de dader als haar strijder. Hij wordt een soldaat van het kalifaat (een islamitische staat) genoemd.

Een website toont ook een foto waarop de dader met Albanese wortels te zien zou zijn, terwijl hij een geweer, pistool en mes vasthoudt.

