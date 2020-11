Utrecht Centraal afgezet, zwaarbewapende politie aanwezig

Op station Utrecht Centraal is een politieactie gaande. Op Twitter geeft de NS aan dat er een bommelding is gedaan.

Daarvoor zijn de hulpdiensten ingeroepen. Het station is ontruimd. De politie meldt dat het gaat om "een verdachte situatie in een trein". De politie zoekt in een trein naar een persoon.

De treinen van en naar Utrecht Centraal rijden niet vanwege die inzet van de politie, meldt de NS. Op foto's op sociale media zijn zwaarbewapende politiemensen te zien en het station is afgezet.

De NS meldt te hopen dat snel alles weer kan worden vrijgegeven.

