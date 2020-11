Fox News: Trump wint in cruciale staat Florida

Zittend president Donald Trump heeft volgens Fox News de meeste kiezers in Florida achter zich gekregen, net als vier jaar geleden tegen Hillary Clinton.

Winst in de zuidoostelijke staat levert Trump 29 kiesmannen op. Alleen in Californië en Texas zijn meer kiesmannen te 'verdienen'.

Vooraf gold Florida als een van de voornaamste 'swing states', waarvan opiniepeilers niet durfden te voorspellen wie er zou winnen. Als de voorspelling van Fox klopt, is dat een grote opsteker voor Trump.

De nieuwszender wees Trump aan als winnaar toen 98 procent van de stemmen in de staat was geteld. Trump stond toen op 51,3 procent, Biden op 47,8 procent.



Florida wordt als cruciaal gezien voor de zittend president om herkozen te worden. Een kandidaat heeft 270 kiesmannen of meer nodig om de presidentsverkiezingen te winnen.

Bij de vorige presidentsverkiezingen was het verschil in Florida tussen Trump en Clinton kleiner dan waar het nu naar uitziet. Trump kwam in 2016 uit op 48,6 procent, zijn Democratische rivale op 47,4 procent. De overige stemmen gingen naar andere kandidaten.

