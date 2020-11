Aanhangers Biden ongerust na uitblijven blauwe golf

Onder de honderden aanhangers van Joe Biden die zich hebben verzameld bij het Witte Huis, lijkt de nervositeit toe te nemen.

Op grote schermen is te zien dat een blauwe golf tot dusver uitblijft. "We wilden Joe Biden en Kamala Harris komen steunen en hoopten op een feestje", zei een gepensioneerde ambtenaar. "Ik ben een beetje teleurgesteld in Florida, mijn thuisstaat."

De belangrijke zuidelijke staat gaat volgens Fox News naar Trump, die er ook al won in 2016. De 51-jarige vrouw erkende het spannend te vinden, maar zei ook dat ze nog steeds verwacht dat Biden nipt gaat winnen.

Ook andere aanhangers van Biden zijn er niet gerust op. "We voelen ons niet al te best", vatte een 22-jarige student de sfeer samen. Hij sprak de hoop uit dat Biden weer inloopt als stemmen worden geteld die per post zijn gestuurd. "Ik denk dat Biden het nog steeds voor elkaar kan krijgen."



De aanhangers van Biden verzamelden zich onder meer op de Black Lives Matter Plaza en het nabijgelegen McPherson Square. Tientallen agenten houden een oogje in het zeil. De hoofdstad staat bekend als een blauw bolwerk

Van grote spanning tussen politie en de menigte leek geen sprake te zijn. Aanhangers van president Donald Trump lieten zich nauwelijks zien.

