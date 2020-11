Uitslag verkiezingen VS laat op zich wachten

Na een lange verkiezingsavond- en nacht is nog niet bekend wie de Amerikaanse presidentsverkiezingen heeft gewonnen.

In vier swing states - Pennsylvania, Wisconsin, Michigan en Nevada - is het tellen van de stemmen nog lang niet afgerond.

In meerdere staten is het tellen van de stemmen voorlopig gestopt en wordt er woensdagmorgen (plaatselijke tijd) verder geteld. In Pennsylvania, goed voor twintig kiesmannen, moeten volgens de Democratische gouverneur Wolf nog zeker 1 miljoen poststemmen worden geteld.

De zittende president Donald Trump gaat er nu aan de leiding maar de poststemmen worden daar als laatste geteld. Mensen die hun stembiljetten vooraf al per post hadden opgestuurd, komen overwegend uit het Democratische kamp.



De Republikein Trump kreeg de swing states Ohio, Texas en Florida toegewezen door Amerikaanse media. Hij won die staten ook in 2016 maar de Democraten hoopten de staten te veroveren op de president.

Trump claimt overwinning

De Democraat Biden wint onder meer in Californië, de staat waar meer dan 10 procent van de kiesmannen te verdelen is. Ook Washington, Oregon en volgens zender Fox News Arizona gaan naar Biden. Vier jaar geleden ging Arizona naar Trump.



Hoewel er nog miljoenen stemmen moeten worden geteld, claimde Trump woensdagmorgen al de overwinning. Ook beweerde hij zonder enig bewijs dat er is gefraudeerd.

Geduld

Biden zei dat hij er vertrouwen in heeft dat hij de verkiezingen gaat winnen, maar riep zijn achterban op om geduld te hebben. De Democraat bedankte zijn aanhangers voor hun geduld. "We wisten dat vanwege het ongekende grote aantal vroege stemmers, dit een tijdje zou duren. We zullen geduld moeten hebben. Het is pas voorbij als elke stem is geteld."

"Het is niet aan mij of aan Trump om de uitslag te bepalen, dat is aan het Amerikaanse volk", aldus Biden.



