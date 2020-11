buitenland 4 nov 10:04

De Duitse minister van Defensie is bezorgd over de "explosieve" situatie in de Verenigde Staten.

Annegret Kramp-Karrenbauer vreest dat de verkiezingen leiden tot een constitutionele crisis. "Dit is een erg explosieve situatie", zei Kramp-Karrenbauer op de Duitse tv-zender ZDF. "Experts merken terecht op dat dit tot een constitutionele crisis kan leiden in de Verenigde Staten. En het is iets dat ons zeer zorgen moet baren." © ANP 2020