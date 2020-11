Kanye richt zijn ogen op 2024 na nederlaag

In grote delen van de wereld zijn alle ogen gericht op de verkiezingsstrijd tussen president Donald Trump en Joe Biden

Je bijna zou vergeten dat ook Kanye nog meedeed aan de verkiezingen. Zoals verwacht maakte de Amerikaanse rapper geen schijn van kans.

Kanye voelde de bui al hangen en kijkt nu naar de toekomst, gezien zijn reactie op Twitter. "KANYE 2024", schreef de rapper.

Kanye kreeg verspreid over twaalf staten zo'n 60.000 stemmen, meldt Deadline. De rapper, die als onafhankelijke kandidaat meedeed aan de verkiezingen, verzamelde volgens Deadline de meeste stemmen in de staat Tennessee. Daar stemden ruim 10.000 mensen op hem.



Eerder op de avond had Kanye nog met trots een video gedeeld dat hij voor het eerst in zijn leven had gestemd. "Vandaag stem ik voor het eerst in mijn leven op de president van de Verenigde Staten", liet hij weten op Twitter.

"En het is op iemand die ik echt vertrouw... ikzelf." Het is overigens niet bekend of zijn vrouw Kim Kardashian ook op Kanye heeft gestemd.

