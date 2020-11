Campagnechef Biden hekelt 'schandalige' uitspraken Trump

De oproep van president Donald Trump om te stoppen met het tellen van stemmen in verschillende staten is schandelijk, ongekend en onjuist.

Dat zegt de manager van Joe Bidens campagneteam in een geschreven verklaring. Als de president probeert om via de rechter de telling stil te laten leggen - iets wat hij expliciet uitsprak - heeft het team van Biden "juridische teams klaarstaan om zich daartegen te verzetten. En zij zullen overwinnen".

"Het is schandalig omdat het een ongegeneerde poging is om Amerikaanse burgers hun democratische rechten te ontnemen. Het was ongekend omdat nooit eerder in onze geschiedenis een president heeft geprobeerd Amerikanen hun stem af te pakken in een nationale verkiezing."

"En het was onjuist omdat het niet gaat gebeuren. Het tellen zal niet stoppen. Het gaat door totdat elke geldige stem is geteld. Want dat is wat onze wet voorschrijft."

