Aantal nieuwe besmettingen in België stabiliseert

Het aantal coronapatiënten dat in Belgische ziekenhuizen wordt opgenomen blijft stijgen, evenals het aantal dat op de intensivecareafdelingen wordt geplaatst.

Maar het aantal nieuwe besmettingen stabiliseert en de ziekenhuisopnames stijgen volgens de gezondheidsautoriteiten minder snel. "Begin deze week zagen we de eerste lichtpuntjes.

Die trend lijkt zich door te zetten", zei viroloog Steven Van Gucht op een persconferentie van het crisiscentrum. "De vertraging komt geen dag te vroeg. Maar een minder snelle stijging of stabilisatie is niet voldoende. We moeten met z'n allen de cijfers weer drastisch naar beneden krijgen."

Het aantal nieuwe besmettingen daalde tussen 25 en 31 oktober met 4 procent op weekbasis tot 14.235 per dag. Vorige week waren er gemiddeld 692 nieuwe ziekenhuisopnames per dag (+26 procent). Er liggen 7485 patiënten met Covid-19 in het ziekenhuis, meer dan op de piek van de eerste golf. Op de ic's worden nu 1351 zieken verzorgd, ook meer dan in het voorjaar.



IC-patiënten

Van Gucht verwacht dat het aantal ic-patiënten nog zal toenemen. "Maar hopelijk blijven we onder de maximumcapaciteit." Die ligt voor heel België op 2000 bedden. "Voorspellingen spreken momenteel van een maximumbezetting van 1800 bedden op intensieve zorg binnen twee weken," aldus de viroloog.

Er sterven momenteel gemiddeld 136 mensen per dag in België aan het virus.

