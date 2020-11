Werkloosheid Marokko bereikt recordhoogte van 12,7%

Het werkloosheidspercentage in Marokko blijft groeien en bereikte in het derde kwartaal van 2020 met 12,7% het hoogste record.

Het werkloosheidspercentage in Marokko is met 3,3 punten gestegen en passeerde daarmee het vorige record van 12,3% in 2001. Dat meldt het nationaal bureau voor planning en statistiek (HCP) in het rapport over de ontwikkeling van de binnenlandse arbeidsmarkt in het derde kwartaal van 2020.

Het aantal werkelozen is gestegen van 1.114.000 naar 1.482.000, een toename van 368.000. In het derde kwartaal van 2019 bedroeg deze nog 9,4%, een toename van 33% in een jaar tijd.

Het werkloosheidspercentage is het hoogst in stedelijke gebieden. Daar steeg het werkloosheidspercentage van 12,7% in 2019 naar 16,5% in 2020. In landelijke gebieden is deze opgelopen van 4,5% in 2019 naar 6,8% in 2020.



Jeugdwerkloosheid

De werkeloosheid in Marokko is met 32,3% het hoogst onder jongeren van 15 tot en met 24 jaar. Bovendien is het werkloosheidspercentage onder universitair afgestudeerden in Marokko 18,7%.



Naar geslacht is het werkloosheidspercentage hoger onder vrouwen (17,6%) dan onder mannen (11,4%).



Half miljoen banen verloren

Tussen het derde kwartaal van 2019 en dezelfde periode in 2020 verloor de Marokkaanse economie 581.000 banen, waaronder 237.000 banen in steden en 344.000 op het platteland. De dienstensector zag tussen 2019 en 2020 het hoogste banenverlies.

De verloren banen worden voornamelijk toegeschreven aan de opschorting van verschillende economische activiteiten als gevolg van de COVID-19-pandemie



In de afgelopen 12 maanden verloor de tertiaire sector 260.000 banen, waaronder 196.000 in stedelijke gebieden en 64.000 in landelijke gebeiden. Het cijfer vertegenwoordigt 5,2% van de totale banen in de sector.

De primaire sector (landbouw en visserij) verloor in totaal 258.000 banen. De industriële sector zag een afname van 61.000 banen.



Gedeeltelijke werkloosheid

Gedeeltelijke werkloosheid is ook een veelvoorkomend probleem in Marokko. Er is sprake van ondertewerkstelling wanneer een persoon niet fulltime werkt of een baan aanneemt die niet aansluit bij zijn werkelijke opleidings- en financiële behoeften.

Volgens het rapport hebben 1.182.000 Marokkanen te maken met ondertewerkstelling, 627.000 daarvan bevindt zich in stedelijke gebieden, 556.000 op het platteland.



Het nationale onderwerkloosheidspercentage van Marokko bedraagt ​​11,6%. Het varieert van 10,5% in stedelijke gebieden tot 13,3% in landelijke gebieden.

Regionale verschillen

De werkloosheidscijfers vertonen volgens het HCP-rapport aanzienlijke regionale verschillen. Het noordoosten van Marokko heeft met 21,2% het hoogste werkloosheidspercentage van het land, gevolgd door de zuidelijke regio's (19,6%).



In drie andere regio's lag de werkloosheid hoger dan het nationale gemiddelde: Casablanca-Settat (14,7%), Draa-Tafilalet (14%) en Fez-Meknes (12,9%).

Regio's met de laagste werkloosheidscijfers zijn Beni Mellal-Khenifra (5,9%) en Marrakech-Safi (7,8%).

