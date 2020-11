Ministers tegen leraren: doe aangifte bij bedreiging

Leraren die bedreigd worden, bijvoorbeeld na het tonen van een spotprent, krijgen van onderwijsministers Ingrid van Engelshoven (Hoger Onderwijs) en Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) het dringende advies aangifte te doen.

Dat schrijven de bewindspersonen in een brief aan de Tweede Kamer. Ze noemen de aanslag op de Franse leraar Samuel Paty, die op 16 oktober werd vermoord door een islamitische extremist nadat hij een spotprent van de profeet Mohammed (saws) had laten zien, een "wake-upcall".

Daardoor realiseren ze zich eens te meer "hoe belangrijk het is dat scholen signalen van dreiging serieus nemen en ermee naar de politie stappen".

Ze zijn terughoudend in advies of leraren wel of niet spotprenten moeten tonen. Dat kunnen leraren volgens hen zelf het beste inschatten: de ene leraar zal kiezen voor een meer "theoretische les", de ander voor een les "waarin die sentimenten en spanningen expliciet naar voren worden gebracht".



Burgerschap

Wel vinden de ministers de burgerschapslessen in het basis- en voortgezet onderwijs, waarin leerlingen les krijgen over de rechtstaat en fundamentele vrijheden, te vrijblijvend. Volgende week maandag debatteert de Kamer over een wet die burgerschap op die scholen verplicht. Ook op het mbo krijgt burgerschap een belangrijkere rol.

Verder wijzen de ministers op verschillende manieren van ondersteuning, zoals trainingen, waardoor leraren radicalisering sneller kunnen signaleren of beter kunnen omgaan met heftige, maatschappelijke discussies in de klas. Verschillende organisaties, zoals de Respect Education Foundation of de Anne Frank Stichting kunnen hierbij helpen.



Het algemene gevoel van veiligheid onder leraren is sinds 2010 "tamelijk constant", schrijven de ministers. In het mbo en basisonderwijs voelt 95 procent zich veilig op school, in het voortgezet onderwijs is dat 90 procent.

"Desondanks mogen dergelijke cijfers nooit tot tevredenheid stemmen zolang niet iedere leraar zich veilig en vrij voelt om zijn of haar beroep uit te oefenen." Het is nog niet bekend wat de aanslag op Paty voor invloed heeft gehad op deze cijfers.

