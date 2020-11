Marokko: Oud-premier Moulay Ahmed Laraki (89) overleden

De Marokkaanse arts en politicus Moulay Ahmed Laraki is maandag 2 november op 89-jarige leeftijd overleden.

Laraki was doctor aan de Faculteit der Geneeskunde van Parijs in 1957. Hij verhuisde aan het begin van de Marokkaanse onafhankelijkheid naar Casablanca om zijn beroep uit te oefenen.

Een jaar later trad hij toe tot het ministerie van Buitenlandse Zaken, eerst in het kabinet van Ahmed Balafrej in 1958. Vervolgens voltooide hij een aantal diplomatieke missies, onder meer als ambassadeur in Madrid en Washington.

Op 6 juli 1967 werd hij benoemd tot minister van Buitenlandse Zaken in de regering van Mohamed Benhima.



Twee jaar later, op 7 oktober 1969, werd hij premier. Hij trad twee jaar later hij af na de couppoging van Skhirat.

Hij nam in 1974 de portefeuille over in de eerste regering van Osman. Een positie die hem ertoe heeft aangezet deel uit te maken van het Marokkaanse onderhandelingscomité voor de akkoorden van Madrid, waarin de formaliteiten voor de Spaanse terugtrekking uit de Marokkaanse Sahara werden vastgelegd.



