Marokko: 58% van de gedrukte kranten verdwenen in 2 jaar tijd

Tussen 2018 en 2029 is ruim 58% van de gedrukte Marokkaanse kranten verdwenen

Dat blijkt uit een rapport van het Ministerie van Cultuur, Jeugd en Sport. Het aantal gedrukte dagbladen dat in Marokko wordt uitgegeven is gedaald van 252 in 2018 naar 105 in 2020. Het aantal maandbladen nam af met 41%, weekbladen met 28%.

Van het totaal aantal gedrukte titel kent 19% een dagelijkse uitgifte en 12% verschijnt elke twee weken.

Aan de andere steeg het totale aantal elektronische krantenvergunningen eind september tot 1016.

